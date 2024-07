Formula 1 | Haas, in Austria il “colpo” perfetto per la classifica Costruttori

Formula 1 Haas GP Austria – Ayao Komatsu non ha nascosto la propria soddisfazione per il doppio piazzamento ottenuto in top dieci dalla Haas nell’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara gestita alla perfezione, la compagine statunitense ha ottenuto il sesto piazzamento con Nico Hulkenberg e l’ottavo con Kevin Magnussen, ottenendo punti fondamentali per la classifica Costruttori. Piazzamenti di spessore che hanno confermato i passi in avanti che la compagine di Gene Haas sta compiendo in questo 2024.

Haas, che week-end in Austria

“Doppio piazzamento in zona punti, sono così felice per la squadra! Alcune volte siamo stati sfortunati, ma in Austria siamo riusciti ad eseguire la gara in modo straordinario. Nico e Kevin hanno guidato bene e la squadra si è ben comportata nei pit stop. Tutto è andato alla grande. Sono senza parole e sono così felice per la ricompensa che abbiamo offerto al team. Nico, tra le altre cose, è riuscito a mettersi alle spalle Perez. E’ straordinario!”.