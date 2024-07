Formula 1 | Haas, Komatsu ringrazia Magnussen per il contributo delle ultime tre stagioni

F1 Komatsu Magnussen – Tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito della squadra, Ayao Komatsu ha voluto ringraziare Kevin Magnussen per il contributo che ha offerto alla Haas nelle ultime tre stagioni, evidenziando come il danese abbia ricoperto un ruolo chiave all’interno delle dinamiche della squadra. Grazie alla sua esperienza, “K-Mag” è riuscito a spingere in avanti la compagine statunitense, garantendo punti e performance importanti anche nei momenti più complessi sul piano tecnico e gestionale. Un personaggio cardine che l’attuale Team Principal spera di trattenere tra le proprie fila anche nel prossimo futuro, magari con un ruolo da terza guida.

Komatsu e il ringraziamento a Magnussen

“Voglio ringraziare Kevin per il contributo che ci ha offerto nelle ultime tre stagioni, sia in pista che fuori. E’ stato un pilastro della nostra formazione di piloti nel corso degli anni e nessuno ha corso con noi per così tanto tempo. Insieme abbiamo vissuto dei momenti memorabili, tra cui il quinto posto nel Gran Premio del Bahrain del 2022, quando è tornato a gareggiare per la squadra. Non si aspettava di guidare una Formula 1 in quel fin e settimana, ma nonostante questo ha messo a segno un risultato straordinario”.

“Il suo impegno ha dato un enorme impulso a tutta l’organizzazione del team. Oggi ci salutiamo, ma davanti a noi ci sono ancora diverse gare da affrontare e personalmente non vedo l’ora di scoprire che tipo di risultati riusciremo ad ottenere. Oltre a ciò, e visto il rapporto speciale di Kevin con la squadra, spero che potremo trovare un modo per continuare a lavorare insieme in qualche altro modo. Speriamo di poterlo definire nel prossimo futuro, ma la sua vasta esperienza in Formula 1 e la conoscenza delle nostre operazioni lavorative sono senza dubbio di valore per la nostra crescita”.