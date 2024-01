F1 | Haas, Komatsu: “In Bahrain saremo in fondo alla griglia”

Settimane molto difficili per la Haas, la quale inizia il nuovo corso non nel migliore dei modi. Continuano infatti le voci, da ambienti ufficiali, che vogliono la squadra americana in fondo alla griglia per gran parte del 2024. Ayao Komatsu, nuovo team principal dopo l’addio di Steiner ha dichiarato qualche giorno fa come l’obiettivo sia quello di non arrivare ultimi, ma il lavoro di questi ultimi mesi fa pensare come la vettura che scenderà in pista tra meno di un mese nei test in Bahrain non sia in grado di competere nemmeno per evitare il decimo posto nella classifica costruttori, quantomeno nelle prime fasi del prossimo mondiale.

“Il 2020 sarà di transizione per noi – ha ammesso Komatsu ad as-web. Dobbiamo continuare a migliorare i risultati, perché non abbiamo intenzione di arrivare ottavi in futuro, ma siamo in fase di ricostruzione. Manca meno di un mese ai test del Bahrain, e penso che quando inizierà il mondiale saremo ancora in fondo alla griglia. Gene pensava che la seconda metà della scorsa stagione potesse portarci a metà schieramento, era fiducioso, ma i risultati che sono arrivati lo hanno frustrato, ed era imbarazzato nel vedere la squadra scivolare fino all’ultimo posto della classifica costruttori. Sarà difficile per noi superare almeno due squadre, dipenderà molto da quello che faranno: sia Williams che Sauber hanno budget e sistemi migliori dei nostri, e anche l’AlphaTauri è migliorata molto nell’ultima parte del 2023, e in più ha stretto ancora di più la collaborazione con Red Bull. Potremmo non essere in grado di competere”.