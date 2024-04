F1 | Ralf Schumacher consiglia ad Hulkenberg di trovarsi una nuova squadra

F1 Haas Hulkenberg – Alle colonne di Sky De, Ralf Schumacher ha parlato del futuro di Nico Hulkenberg in Haas, sottolineando come il tedesco dovrebbe cercarsi nuovi “lidi” per gli anni conclusivi della propria carriera in Formula 1.

Secondo l’ex pilota, attualmente opinionista della rete satellitare, Haas sta vivendo un momento ricco di incertezze, soprattutto sul piano economico, aspetto che dovrebbe portare l’ex portacolori della Renault a valutare nuove strade per il 2026, tra cui quella riferita ad Audi, attualmente in cerca di due piloti per il debutto in f1.

Hulkenberg, ricordiamo, è tornato a correre con la Haas lo scorso anno, ottenendo fin da subito risultati di rilievo nonostante la poca competitività della vettura. Una biglietto da visita di assoluto spessore che potrebbe stuzzicare e non poco diverse squadre alla ricerca di un profilo esperto da inserire all’interno della line-up.

Ralf Schumacher sul mercato di Hulkenberg

“Sicuramente tutto andrà per il meglio, ma la struttura ad oggi non è orientata per il futuro. Non guarda alle prossime stagioni. Gli investimenti sono in sospeso e non vengono fatti perchè Gene Haas ha altre idee per la testa. Al momento è una buona soluzione per i piloti esordienti, come potrebbe essere ad esempio Oliver Bearman, anche se non hanno avuto buone esperienze in passato e hanno del lavoro da fare sotto questo aspetto”.