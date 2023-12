F1 | Horner non esclude un ritorno di Ricciardo in Red Bull

Il 2023 ha visto il ritorno di Daniel Ricciardo nella famiglia Red Bull. Dopo le esperienze lontane da Milton Keynes con Renault e McLaren, l’australiano è tornato all’ovile, prima come riserva di Verstappen e Perez, e poi come titolare in AlphaTauri al posto di de Vries. Il pilota con origini nella provincia di Messina è stato anche chiamato in causa, da appassionati e addetti ai lavori più che altro per sostituire Checo nel caso in cui non dovesse performare come richiesto dalla Red Bull, tant’è che si parla anche di una clausola pro Ricciardo nel caso in cui il messicano, nella prima parte della prossima stagione non dovesse rispettare le aspettative del team austriaco. A parte questo, non è per nulla esclusa l’opzione 2025, quando Perez andrà in scadenza di contratto.

“Come squadra vuoi sempre avere la coppia più competitiva possibile – ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull in una recente intervista agli inglesi di Sky. Così da avere la giusta dinamica all’interno del team. La coppia composta da Max e Checo è stata di enorme successo fino a questo momento: Sergio, nei suoi tre anni con noi, è arrivato quarto, terzo e secondo in campionato, quindi si è sempre migliorato. Daniel? Lo conosciamo bene, è fantastico riaverlo in famiglia, e ovviamente tutto resta aperto per dal 2025 in poi. Per noi avere delle opzioni sia internamente che esternamente non è affatto male, siamo nella posizione migliore possibile”.