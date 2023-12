F1 | Red Bull pronta a sostituire Perez con Ricciardo nel 2024

F1 Red Bull Ricciardo – Nonostante il secondo posto ottenuto nella classifica del mondiale Piloti di quest’anno, la Red Bull potrebbe comunque scegliere di sostituire in corsa Sergio Perez con Daniel Ricciardo. Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Joe Saward, la scuderia austriaca avrebbe l’intenzione di seguire con attenzione le prestazioni del messicano nella prima parte del prossimo campionato, il quale dovrà per forza di cose offrire dei riscontri differenti rispetto a quanto visto nell’ultima metà di quest’anno.

Se ciò non dovesse verificarsi, Christian Horner&Company – grazie anche alla spinta di Helmut Marko – avrebbero già pre-allertato Daniel Ricciardo, inserendo nel contratto di quest’ultimo una clausola che gli consentirebbe di salire a bordo della futura RB20 già a stagione in corso. Una condizione di alta tensione che, se confermata, porrebbe il pilota messicano in una posizione scomoda in vista degli albori del prossimo mondiale.

“La formazione dei piloti della Racing Bull per il 2024 sarà composta da Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, ma fonti vicine alla squadra riportano di una clausola pro Red Bull sul contratto del primo”, ha affermato Saward. “Una condizione che gli consentirebbe di passare subito alla squadra madre se Checo Perez non dovesse rivelarsi all’altezza della situazione. In questo caso a prendere il suo posto a Faenza sarebbe Liam Lawson”.