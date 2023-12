F1 | Sainz: “Silverstone e Singapore due vittorie dal significato diverso”

F1 Sainz – Intercettato dalla stampa spagnola, Carlos Sainz ha raccontato e confrontato le uniche due vittorie conquistate in carriera, ovvero Silverstone e Singapore, precisando la prima sia stata la realizzazione di un sogno, costruito passo dopo passo e anno dopo anno, mentre la seconda un’ottimizzazione di una delle poche occasioni di vittoria finite nelle mani della Rossa nell’ultimo campionato. Due primati molto diversi, dal sapore diametralmente opposto, che hanno però saldato il rapporto tra il pilota iberico e il Cavallino Rampante.

Sainz e il sapore delle due vittorie

“La vittoria di Silverstone è stata la realizzazione di un sogno, qualcosa di molto emozionante, mentre a Singapore c’era la netta sensazione di aver fatto tutto alla perfezione. Quest’anno abbiamo avuto due occasioni per battere la Red Bull, ovvero Singapore e Las Vegas, e in una di queste abbiamo fatto centro. Marina Bay è stata di fatto un’opportunità colta. Non abbiamo sbagliato nulla ed è qualcosa che mi ha reso orgoglioso della squadra”.

L’anno in breve del portacolori della Ferrari

Lo spagnolo, ricordiamo, ha chiuso la stagione con il settimo posto nel mondiale Piloti ed un totale di 200 punti. Un bottino condizionato dalle performance della SF-23, ma parzialmente riscattato dalla splendida vittoria conquistata a Singapore, ovvero l’unica di un pilota non Red Bull nel corso dell’intero campionato.