Mercedes | Wolff: “Risultato agrodolce, potevamo lottare per vincere!”

La Mercedes esce ringalluzzita dal weekend del Gran Premio del Canada. Russell e Hamilton hanno conquistato il terzo e quarto posto domenica, ma c’è un po’ di rammarico per non essere riusciti a vincere. Sì, perché George ha commesso troppi errori e che lo hanno portato ad accontentarsi dell’ultimo gradino del podio, mentre il sette volte campione del mondo ha compromesso la sua gara sin dal risultato della qualifica, e poi non ha avuto margini per rimontare, nonostante la Safety Car abbia ricompattato il gruppo in un momento cruciale. Per la prima volta comunque in questa stagione, la W15 ha funzionato a dovere.

“È stato un fine settimana incoraggiante – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo il Gran Premio del Canada. Ultimamente abbiamo adottato le misure giuste e apportato aggiornamenti che funzionano. Sembra che stiamo aumentando le prestazioni ad ogni Gran Premio. Tutti a Brackley e Brixworth continuano a lavorare duramente ed è bello vedere i loro sforzi premiati con il nostro primo podio dell’anno. Spero di continuare con questa traiettoria positiva. Guardando avanti, Barcellona ​​è un circuito che mette davvero alla prova le auto. Siamo contenti di andare lì e capire veramente dove siamo in termini di prestazioni”.

“La gara di oggi è stata impegnativa. Quando finisci in terza e quarta posizione, considerando dove siamo arrivati nelle ultime gare, allora ovviamente è positivo. Entrambi i piloti sanno che avremmo potuto ottenere di più. Avremmo sicuramente potuto guadagnare una o due posizioni in più e poi magari lottare per la vittoria. È un po’ agrodolce quindi, ma alla fine, se ci avessero detto prima del fine settimana che saremmo arrivati ​​terzi e quarti, avremmo firmato subito”.