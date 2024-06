F1 | Villeneuve vs Ricciardo: Marko non si schiera

Il campione del mondo 1997, Jacques Villeneuve, non le manda mai a dire e questa volta nel mirino è finito Daniel Ricciardo. Durante il weekend a Montreal, il canadese ha fatto un commento piccato sull’australiano, sostenendo che è in Formula 1 solo per la sua immagine e non per i risultati.

Forse, ci si aspettava una difesa da parte di Racing Bulls che però non c’è stata. Il consulente della Red Bull, Helmut Marko, non solo non ha criticato il commento di Villeneuve ma anzi, ha lasciato intendere che il futuro di Ricciardo con il team di Faenza è ormai giunto al capolinea.

“Non ho sentito il suo commento -ha dichiarato l’81enne a Le Journal de Montreal- ma Daniel doveva battere Tsunoda e quest’anno non è così, accade il contrario. Yuki è un pilota emotivo, ma ora riesce a limitare i suoi errori. Era richiesto da altre squadre, è giovane e si adatta al nostro stampo. Ecco perché abbiamo prolungato il suo contratto per un altro anno”.

A Marko è stato anche chiesto di Lance Stroll, il cui futuro nel team Aston Martin, è attualmente in dubbio:

“Ha fatto alcune gare molto buone e altre molto ordinarie. Mi chiedo se voglia davvero fare il pilota e se lavori sodo per ottenere buoni risultati. Ma è difficile dirlo, perché non lo conosco abbastanza bene e non sono vicino a lui per giudicare i suoi sforzi”.