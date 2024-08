F1 | Horner: “La superiorità McLaren non ci fa paura”

La McLaren negli ultimi tempi è certamente la vettura più forte in Formula 1. La supremazia della Red Bull è stata quindi cancellata dal grande lavoro svolto dal team di Woking capitanato da Andrea Stella. Tutto quanto accaduto sia in pista che fuori nella compagine di Milton Keynes non ha certamente aiutato, e Jos Verstappen, papà del tre volte campione del mondo aveva già lanciato un allarme dopo il Bahrain, ribadendo negli ultimi giorni come la squadra austriaca stia perdendo ogni certezza. Christian Horner, capo del muretto Red Bull, non vuol sentire ragioni, anzi mostra il petto in fuori.

“Credo che sia necessario guidare con il campionato in mente – ha dichiarato Horner ai media. Quest’anno ci sono stati sette diversi vincitori di gara. Quindi, se non puoi vincere, devi almeno raccogliere punti. Ovviamente, non è piacevole essere battuti di 22 secondi, ma dimostra che, quando metti tutto a punto nella tua macchina, come abbiamo visto all’inizio dell’anno, quel tipo di risultato è possibile, quindi non siamo affatto intimoriti. Anzi, ci fa concentrare sul fatto che dobbiamo ribaltare la situazione e fare le cose nel modo giusto”.

