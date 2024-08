F1 | Verstappen senza vittorie da due mesi: “C’è chi non vince neanche una gara in carriera”

L’ultima vittoria di Max Verstappen risale al Gran Premio di Spagna del 23 giugno. Da allora, il tre volte campione del mondo della Red Bull non è più riuscito a salire sul gradino più alto del podio, segnando un periodo di digiuno che si prolunga ormai da più di due mesi. Un momento che, per un pilota del suo calibro e per una scuderia abituata a dominare, sembra durare un’eternità. Il fatto che la RB20 non sia più la vettura migliore in pista è ormai evidente: l’inizio di stagione sembra un lontano ricordo, e le ultime gare hanno mostrato un Verstappen in difficoltà nel tenere il passo di Lando Norris e della McLaren, diventati ormai la principale minaccia dell’olandese, riducendo il distacco nel campionato piloti a 70 punti.

Sebbene questa differenza sia ancora considerevole e permetta a Max di mantenere il controllo della graduatoria, la situazione attuale della monoposto non lascia spazio a troppi sonni tranquilli. Nonostante il vantaggio su Lando, Verstappen non può permettersi di abbassare la guardia: la stagione è lunga e ogni vittoria mancata fa aumentare la pressione sul team.

“Sì, voglio dire, succede, no? Ho avuto tanti anni buoni – ha detto Max in riferimento alla mancanza di vittorie. Alcuni piloti non vincono mai una gara in tutta la loro carriera, quindi si può vedere anche sotto questo punto di vista. Al momento non abbiamo la macchina più veloce, ci sono alcuni problemi da risolvere e ci stiamo lavorando. È tutto ciò che posso dire a riguardo. Nelle prime gare non era così, ma qualcosa nella macchina ha reso la guida più complicata, ed è molto difficile capire da dove provenga il problema al momento. Questo sta compromettendo le nostre prestazioni sia sul giro secco che sulla distanza”.

