F1 | Alonso punta sulla Ferrari: “E’ la favorita nelle prossime gare”

La Formula 1 ci sta regalando una stagione con diverse squadre al top. McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari, a fasi alterne, si contendono podi e vittorie, un qualcosa che nella massima categoria del motorsport non vedevamo da troppi anni. Il team di Woking al momento ha la macchina migliore, lo dimostrando i 23 secondi rifilati da Norris a Verstappen, ma anche gli altri team sono sempre lì a giocarsela per posizioni di rilievo. Fernando Alonso subito dopo la gara di Zandvoort ha parlato di chi potrebbe essere favorito nei prossimi appuntamenti, indicando la Scuderia di Maranello come al top per quanto concerne Monza e Singapore.

“Credo che le prime quattro squadre, forse con la Mercedes un po’ altalenante, vedano McLaren, Red Bull e Ferrari come contendenti al podio ogni weekend – ha dichiarato Alonso. Guardando alle prossime gare, escludendo il Gran Premio dell’Azerbaijan, la Ferrari dovrebbe essere la macchina da battere. L’anno scorso, a Monza e Singapore, abbiamo visto la loro forza, e con la vittoria di Leclerc a Monaco quest’anno, penso che a Singapore saranno i favoriti”.

