F1 | Vasseur e le novità della Ferrari per Monza: “Soluzioni studiate per arginare il boucing”

F1 Vasseur Ferrari – In un incontro avvenuto con i media italiani a Monza, a cui era presente anche Motorionline, Frederic Vasseur ha parlato delle novità che la Ferrari porterà in pista per il prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Interpellato dalla stampa nazionale, il Team Principal della Rossa ha cercato di spiegare il lavoro che la squadra è riuscita a portare avanti in fabbrica nelle ultime settimane, precisando come il focus si sia indirizzato principalmente sul fenomeno del bouncing, aspetto che non ha permesso alla SF-24 di brillare nel corso delle ultime settimane. Uno sviluppo ricercato e discusso che, sulla carta, dovrebbe risolvere, almeno in parte, le difficoltà emerse nel pacchetto. Le novità riguardano principalmente il fondo, mentre è prevista l’introduzione di un’ala posteriore a basso carico esclusiva per Monza.

Vasseur e le novità della Ferrari a Monza

“L’aggiornamento al fondo che abbiamo introdotto è mirato a risolvere il problema del bouncing, ma Monza non è il circuito ideale per verificare se abbiamo avuto successo, soprattutto perché qui utilizziamo un assetto estremamente radicale a livello di alettoni. Non esistono aggiornamenti che possano trasformare radicalmente una vettura o valere tre decimi di secondo. Basta osservare ciò che accade non solo a noi, ma anche agli altri team. Restiamo focalizzati su noi stessi; spesso, quando un team introduce nuovi aggiornamenti, i risultati non sono immediati, ma si manifestano nelle gare successive. Le regole sono stabili da tre anni e tutti abbiamo raggiunto il limite prestazionale. Cercare di aumentare il carico aerodinamico in una zona può generare effetti indesiderati in altre aree della vettura.”

Roberto Valenti | da Monza

