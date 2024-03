F1 | Hamilton diciottesimo nelle libere in Australia: “Non è stato bello”

Continuano inesorabili i problemi in casa Mercedes. La squadra di Brackley sembra non trovare il modo di far funzionare la W15, e specialmente con Lewis Hamilton le cose vanno decisamente male. Il sette volte campione del mondo ha chiuso la prima giornata di libere in Australia con il diciottesimo tempo e con un passo gara che di fatto non è stato eseguito per via di una macchina a tratti inguidabile, forse anche per via delle modifiche importanti apportate sulla monoposto prima della seconda sessione.

“Non è stato bello – ha ammesso Hamilton. Abbiamo iniziato la giornata con il piede giusto e nella prima sessione la macchina si è comportata complessivamente bene. Il primo giro è stato il migliore che la vettura abbia mai provato quest’anno, poi sono state fatte delle modifiche, anche abbastanza importanti nelle PL2 e questo ha peggiorato le prestazioni della monoposto. E’ stata dura, ma ci sono aspetti positivi che possiamo prendere dalla prima sessione. Lavoreremo duramente stanotte per migliorare in vista della giornata di domani”.