F1 | Analisi libere a Melbourne: bene Leclerc su giro secco e passo gara, Verstappen in difficoltà

Si sono appena concluse le prove libere del Gran Premio d’Australia. A Melbourne, Charles Leclerc ha piazzato la sua Ferrari SF-24 davanti a tutti con il tempo di 1:17.277, staccando di oltre tre decimi un Max Verstappen apparso più in difficoltà del solito, anche per via dell’errore della mattinata e che gli ha ritardato il programma di lavoro nelle PL2, essendo stato costretto a sostituire il fondo danneggiato da un’escursione sulla ghiaia all’uscita della curva 10 (Waite). Terza posizione per Carlos Sainz, in miglioramento giro dopo giro dopo l’operazione di appendicite e che lo ha visto ai box nel Gran Premio dell’Arabia Saudita. Occhio alla McLaren, che nonostante i giri veloci non propriamente performanti, ma era comunque simulazione, hanno mostrato un ottimo passo gara.

Punto interrogativo per quanto concerne l’Aston Martin, spesso con meno carburante e più potenza nei venerdì di libere, mentre una certezza sembra essere ancora una volta la Mercedes, chiaramente in senso negativo: Russell è sesto ma a sette decimi da Leclerc, mentre Hamilton è addirittura diciottesimo, ed entrambi hanno avuto grosse difficoltà a mettere insieme un giro pulito nella simulazione di qualifica. Continuano quindi le enormi difficoltà del team di Brackley, e questa W15 non sembra voler funzionare a dovere.

GP Australia 2024, analisi passi gara a Melbourne

Tabella passi gara a Melbourne – Prove Libere 2

La Pirelli ha portato a Melbourne il tris più morbido delle gomme a disposizione per il 2024, ossia C3, C4 e C5, rispettivamente dura/bianca, media/gialla e soft/rossa. Lo pneumatico più morbido sembra possa garantire più di un giro veloce, ovviamente previo cooldown, ma verrà molto probabilmente scartato nella gara di domenica, e la strategia che dovrebbe essere a due soste sarà gialla/bianca/bianca, o al massimo rossa nel primo stint più corto. Nelle simulazioni dei long run, tutti i top hanno provato la media, eccetto Norris (non presente in tabella), con risultati molto interessanti per quel che concerne Piastri e Leclerc, sicuramente i migliori al netto di carichi di carburante e tutto il resto, ma ormai lo sapete.

Max Verstappen, per via delle difficoltà delle quali vi scrivevamo sopra, non ha girato tantissimo, e ci ha messo un po’ ad entrare nel ritmo. La sensazione è che la Red Bull non sia a posto al 100% come invece ci ha abituati in questi anni, e anche Perez è sembrato parecchio incostante. Per la Mercedes, stesso discorso fatto prima, mentre Aston confermiamo il punto interrogativo. Sainz ha avuto qualche lampo, poi però si è assestato sul 23 alto, non un granché, ma tra traffico e forse una condizione fisica non ottimale, sta nella logica delle cose. La Formula 1 cerca colui che darà fastidio a Verstappen e alla Red Bull in gara, può essere questa la prima occasione del 2024?

5/5 - (2 votes)