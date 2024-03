Formula 1 | Mercedes, Russell non riesce ancora a capire la W15

Sesta posizione per la Mercedes di Russell al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, terza prova del mondiale 2024 di Formula 1 in scena nello storico e suggestivo scenario dell’Albert Park di Melbourne. La W15 continua a creare problemi, e i piloti fanno fatica a comprenderne il comportamento. Il pilota inglese ha fatto meglio del compagno di squadra Hamilton, addirittura diciottesimo, ma ammette come ci siano delle cose sulle quali lavorare, altrimenti sarà un altro weekend complicato per le Frecce d’Argento.

“Ho spinto oltre il limite e sono andato fuori pista – ha detto Russell. Alla fine però tutto era sotto controllo: la prima sessione è stata molto serrata, mentre nella seconda eravamo più distanti. Avevo fatto un ottimo giro nel mio ultimo tentativo con le soft, ma sono andato largo nella parte finale e ho danneggiato l’ala anteriore. Senza questo avrei finito in terza posizione, più o meno. Stiamo cercando di capire meglio questa vettura e abbiamo fatto delle modifiche dopo l’Arabia Saudita: ogni singolo giro è prezioso perché impari sempre di più sul comportamento della monoposto e cerchi di farla funzionare nel modo migliore. Il team lavorerà in fabbrica al simulatore stanotte per ottenere maggiori prestazioni e vedremo cosa riusciremo a migliorare per domani. Spesso il giorno dopo può essere molto diverso”.