Red Bull | Problemi per Verstappen: fondo e telaio danneggiati e tempo perso nelle Libere 2

Una prima giornata di prove libere molto più complicata del previsto per Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo è riuscito a piazzarsi in seconda posizione, nella morsa delle due Ferrari di Leclerc e Sainz, ma il suo venerdì è stato caratterizzato intanto dall’escursione nelle PL1, la quale gli ha danneggiato fondo e telaio. La Red Bull ha lavorato senza sosta per rimetterlo in pista in tempo per la sessione pomeridiana, ma ha avuto a disposizione soltanto una mezz’ora abbondante, e questo non gli ha certamente permesso di lavorare come si deve sulla messa a punto della monoposto, oltre che sul resto.

Leggi anche: Analisi passi gara in Australia

“Oggi è stato un po’ complicato a causa di quello che è successo nella prima sessione – ha ammesso Max. Abbiamo avuto dei danni al fondo e al telaio e che hanno richiesto un po’ più di tempo per essere sistemati, il che significa che dovevo recuperare un po’ di terreno nel pomeriggio. La sostituzione è stata molto rapida e il team ha fatto un ottimo lavoro, ma alla fine abbiamo perso un po’ di tempo durante le Libere 2. Avrei preferito fare qualche giro in più e non sono riuscito a fare molti long run, ma penso che i giri che fatti siano stati buoni. Sappiamo su cosa dobbiamo concentrarci e abbiamo alcune cose da mettere a punto, ma siamo già focalizzato sulla giornata di domani”.