F1 | GP Spagna, Russell: “Questa qualifica conferma i progressi della Mercedes”

E’ tutto sommato soddisfatto George Russell, anche se non lo dà a vedere. Il pilota della Mercedes ha chiuso le qualifiche del Gran Premio di Spagna in quarta posizione, alle spalle di Hamilton, ed è forse questo che non gli va molto giù. Anche oggi qualche screzio via radio tra i due, e dopo i tumulti degli ultimi giorni, l’aria che si respira nel box delle Frecce d’Argento è da un lato leggera per le prestazioni sempre più convincenti della W15, dall’altra però tra i piloti non sembra esserci più quella serenità paventata fino a qualche settimana fa.

“Questa qualifica conferma i nostri progressi – ammette Russell. Sono tre gare di fila che siamo nelle prime cinque posizioni. Siamo ancora molto vicini tra i vari team e credo che Lando abbia fatto un lavoro fantastico trovando quel passo in più di tutti. Sorrido, perché qualche gara fa eravamo settimi e ottavi sempre, mentre ora siamo legittimamente in lotta per la pole position, quindi siamo in una buona posizione per lottare e fare una buona gara domani”.