Mercedes | GP Spagna, Hamilton: “Lotterò per la vittoria!”

E’ molto contento Lewis Hamilton per il terzo posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il sette volte campione del mondo è stato in forma per tutto il weekend, e ha battuto di pochi millesimi il compagno di squadra George Russell. Il britannico sa di avere in mano una Mercedes W15 molto più competitiva del solito, e crede anche che il distacco dalla pole e dalla prima fila in generale possa essere anche inferiore. Domani avremo un protagonista in più nella lotta per la vittoria? Beh, se dovesse averne l’occasione, siamo certi che Lewis sarà lì a dar fastidio a tutti.

“Questo è un altro risultato incoraggiante per noi come squadra – ammette Hamilton. Tutti hanno lavorato duramente per portare aggiornamenti e migliore la vettura, ottenendo finora progressi importanti e piccoli passi avanti nel corso della stagione. Stiamo iniziando anche a diventare più costanti e questo vuol dire tanto per noi. Questo dipende dal fatto che ogni singolo membro del team ha dedicato ore extra e voglio dire loro un grande grazie. La vettura diventa sempre più piacevole da guidare. Oggi il distacco era di tre decimi, ma penso che in realtà fosse inferiore perché non siamo riusciti a tirare fuori il massimo dalla macchina nell’ultimo giro. Domani cercherò di lottare per la vittoria. Siamo in una buona posizione di partenza e la strada fino alla prima curva è molto lunga. Anche il degrado delle gomme giocherà un ruolo chiave e penso che i nostri long run nelle prove siano stati incoraggianti”.