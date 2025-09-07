F1 GP Monza | Norris: “La manovra di Verstappen? Ho una mia idea, ma non prendo decisioni”
"Se ci fosse stato il muro avremmo causato un grosso incidente", ha detto Lando
Secondo posto per Lando Norris nel Gran Premio d’Italia. Il pilota della McLaren, “graziato” dal team per la posizione restituitagli dopo l’errore del box, ha commentato la sua gara e quanto accaduto in partenza con Max Verstappen: il quattro volte campione del mondo ha chiuso la porta al britannico, portandolo sull’erba e costringendolo alla restituzione della posizione. Il passo della MCL39, però, non poteva competere con l’olandese, oggi in pieno stato di grazia.
“E’ dura – ha detto Lando in merito alla manovra di Verstappen. In questi casi Max sa che c’è l’erba, ma se ci fosse stato un muro eravamo entrambi fuori e avremmo causato un grosso incidente. Io ho la mia opinione, su questa e su altre cose e non posso decidere, però è stata una bella gara, come mi aspettavo, piacevole e al limite. Oggi sono riuscito a prevalere nei primi giri ma non abbastanza per andare a prenderlo, non avevamo il loro passo, quindi bravi”.
