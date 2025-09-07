F1 GP Monza | Antonelli torna in zona punti: “Meglio oggi che nelle ultime gare”

Kimi Antonelli torna in zona punti. Per il pilota della Mercedes è il terzo weekend negli ultimi dieci disputati nei quali è stato in grado di muovere la classifica generale, ma anche oggi si è beccato una penalità per aver messo fuori pista Albon alla Curva Grande/Biassono. Il giovane italiano, dopo i problemi avuti a Zandvoort e nelle libere proprio a Monza, ha disputato un’ottima qualifica, vanificata però da una partenza disastrosa. Tutto sommato, i punti fanno morale, ma si può e si deve fare di più.

“Ho pattinato molto in partenza, perdendo tantissime posizioni, penso cinque, e mi sono ritrovato a rincorrere – ha detto Kimi. Con le medie il passo non era male, specialmente in aria pulita, poi ho faticato con le bianche, perdendo tempo con Gasly e dopo, con Albon, mi è uscito attaccato con gomma nuova ed è stato impossibile tenerlo dietro. Sono comunque contento del weekend: la qualifica è stata la sessione più positiva, cercherò di fare meglio a Baku. Meglio questo weekend degli altri, spero di poter fare ancora meglio da qui alle prossime gare”.