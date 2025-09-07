F1 GP Monza | Antonelli torna in zona punti: “Meglio oggi che nelle ultime gare”
"Spero di fare ancora meglio, ho pattinato tanto in partenza perdendo cinque posizioni", ha detto Kimi
Kimi Antonelli torna in zona punti. Per il pilota della Mercedes è il terzo weekend negli ultimi dieci disputati nei quali è stato in grado di muovere la classifica generale, ma anche oggi si è beccato una penalità per aver messo fuori pista Albon alla Curva Grande/Biassono. Il giovane italiano, dopo i problemi avuti a Zandvoort e nelle libere proprio a Monza, ha disputato un’ottima qualifica, vanificata però da una partenza disastrosa. Tutto sommato, i punti fanno morale, ma si può e si deve fare di più.
“Ho pattinato molto in partenza, perdendo tantissime posizioni, penso cinque, e mi sono ritrovato a rincorrere – ha detto Kimi. Con le medie il passo non era male, specialmente in aria pulita, poi ho faticato con le bianche, perdendo tempo con Gasly e dopo, con Albon, mi è uscito attaccato con gomma nuova ed è stato impossibile tenerlo dietro. Sono comunque contento del weekend: la qualifica è stata la sessione più positiva, cercherò di fare meglio a Baku. Meglio questo weekend degli altri, spero di poter fare ancora meglio da qui alle prossime gare”.
