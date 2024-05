F1 | GP Miami, Leclerc ammette: “Abbiamo perso tempo nel secondo e terzo settore”

Anche nella gara lunga Charles Leclerc scatterà a fianco della Red Bull numero 1 di Max Verstappen. Le qualifiche di questa sera hanno mostrato, ancora una volta, la particolare sensibilità del monegasco sul giro che lo ha portato ad ottenere il secondo tempo alle spalle del poleman campione del mondo in carica. Per l’alfiere della Ferrari ci sarà l’occasione di tentare l’attacco sull’olandese già nelle primissime fasi di gara, dopo non esserci riuscito subito dopo lo spegnimento dei semafori della Sprint Race.

“Oggi siamo stati molto al limite, eravamo vicini al Q3 quando abbiamo spinto per quell’ultimo decimo ma abbiamo perso gomma nel settore due e tre e c’è stato un po’ di surriscaldamento. Nel primo settore siamo andati bene, ma nei successivi abbiamo perso parecchio: è lì che abbiamo perso tempo. Ma la gara è domani, stamattina abbiamo mostrato un buon passo e quindi spero di mettere pressione a Max”.

Il monegasco, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Se la migliore chance è andare in testa in partenza e poi controllare? Si, o quantomeno restare in zona DRS se non riusciamo a superare in curva 1. Qui il DRS è molto potente e se lo perdiamo dopo il primo giro diventa difficile rientrarci. Ma innanzitutto c’è la partenza, stamattina l’abbiamo fatta bene e domani cercherò di farla meglio”.