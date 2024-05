GP Miami | Ferrari, Vasseur dopo le qualifiche: “Speravamo in un risultato migliore”

E’ un po’ deluso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari dopo le qualifiche del Gran Premio di Miami. Leclerc e Sainz sono comunque riusciti a piazzarsi subito alle spalle del pole-man, ovvero il solito Max Verstappen, eppure il manager della Scuderia fa sapere come nell’ambiente rosso si sperava in qualcosa di più, ossia una pole position mancata, alla fine, per 141 millesimi, quindi davvero un nulla. La SF-24 si sta confermando un’ottima macchina pur essendo ancora nella sua versione base, e questo fa ben sperare in vista degli aggiornamenti previsti per Imola tra due settimane. Comunque, c’è ancora una gara da disputare, e sarà importante fare bene all’inizio e tenere sotto tiro la RB20 del campione olandese, quantomeno nei primi giri, così da poter sfruttare al meglio il DRS.

“Nel complesso abbiamo ottenuto un buon risultato – ha detto il manager francese a Sky. Partiremo dal secondo e dal terzo posto con la Red Bull prima e quarta. C’è un po’ di frustrazione dopo la sessione, perché forse speravamo in un risultato migliore, però è stato difficile per tutti mettere insieme un giro con la soft e credo che ci sia delusione ovunque, ma nel complesso è una prestazione positiva e siamo in una buona posizione sulla griglia con le due vetture, vedremo domani come andrà. Il passo gara sarà una storia diversa non avendo nulla a che vedere con la preparazione del giro e poi non correremo con le soft: con queste gomme è stato difficile per tutti, eravamo al limite e se spingevi troppo perdevi tutto. E’ stato così per Charles, Carlos e tutti gli altri. I problemi con le gomme dipende da piste e mescole, non è sempre così, ma oggi è andata bene nella preparazione del giro, domani però sarà un’altra storia, così come Imola”.

Ferrari, Vasseur: “Importante avere il DRS dopo il primo giro”

“Stamattina eravamo più lenti della Red Bull, circa uno o due decimi: Max andava fortissimo nei primi giri, poi ha sofferto e successivamente ha ripreso il ritmo. Domani sarà importante fare un primo giro pulito e restare attaccati al DRS di Verstappen, perché qui è molto potente e significa che dobbiamo migliorare qualcosa, a cominciare dal primo giro. Il degrado può fare la differenza, oggi non ci sono stati problemi, vediamo domani. Parlare coi piloti domani per la partenza? Non ne ho bisogno, sono dei professionisti”.