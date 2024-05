F1 | Verstappen in pole a Miami: “Pista scivolosa, ma abbiamo trovato il giusto equilibrio”

Alla fine la spunta sempre Max. Anche a Miami le qualifiche hanno sorriso al campione del mondo che domani sera scatterà davanti a tutti. Verstappen ha monopolizzato la scena anche nel sabato della Florida, a cui è bastato stabilire la migliore prestazione nel primo tentativo nel corso della terza manche. Per l’alfiere della Red Bull si tratta della sesta pole consecutiva da inizio stagione, andando così ad eguagliare dei mostri sacri dell’automobilismo come Ayrton Senna, Nigel Mansell e Alain Prost.

“Se è andato meglio rispetto a ieri? Si, abbiamo migliorato un pochino la macchina – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – Ma non so perché quando siamo qui, trovo estremamente difficile avere una certa costanza per quel che riguarda il feeling con la macchina sul giro secco. È estremamente difficile far bene il primo e il terzo settore a fine giro, riuscire a mettere insieme tutto è molto complicato. Anche oggi abbiamo dovuto trovato il giusto equilibrio. Ma abbiamo fatto abbastanza bene”.

L’olandese ha poi aggiunto: “Non è stato il giro più piacevole della mia carriera, perché la pista è molto scivolosa, e non riesci a trovare molta fiducia nel giro ma siamo in pole ed è ciò che conta. Con la sprint ci siamo sentiti più sotto controllo, ed è quello che speravamo. Mi auguro di poterlo confermare anche domani. Se dovrò cambiare qualcosa in partenza rispetto alla sprint dove Leclerc è partito molto bene? Sappiamo dove abbiamo sbagliato e cosa ho sbagliato, cercherò di farlo bene e di replicare quanto fatto nelle ultime partenze”.