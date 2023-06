F1 | GP Canada: Verstappen vince ed eguaglia Senna, bentrovata Ferrari!

Dominio di Max Verstappen a Montreal. Il pilota della Red Bull conquista la sua vittoria numero 41 ed eguaglia così il compianto Ayrton Senna. L’olandese ha preceduto l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Lewis Hamilton, regalando al team austriaco la centesima vittoria in carriera.

Sorride la Ferrari con il quarto e il quinto posto di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Una strategia perfetta nel restare in pista con gomme medie nonostante la Safety Car esposta per l’impatto di George Russell contro le barriere , a differenza degli altri piloti che invece sono rientrati per montare gomma hard. C’è ancora molta strada da fare ma considerate le posizioni di partenza (decimo il monegasco e undicesimo lo spagnolo), il team di Maranello può dirsi soddisfatto.

Sesta posizione per l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti ad un sorprendente Alexander Albon su Williams.

Ottava l’Alpine di Esteban Ocon, davanti all’Aston Martin di Lance Stroll e all’Alfa Romeo di Valtteri Bottas che chiude la TOP 10 della classifica.

Undicesimo Oscar Piastri su McLaren, a precedere l’Alpine di Pierre Gasly e Lando Norris che ha ricevuto una penalità di 5 secondi per bassa velocità in regime di Virtual Safety Car.

Quattordicesimo Yuki Tsunoda con AlphaTauri, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg e all’Alfa Romeo di Guanyu Zhou.

A chiudere la classifica, troviamo la Haas di Kevin Magnussen e l’AlphaTauri di Nyck de Vries.

Ritiro per George Russell e Logan Sargeant.