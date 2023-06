F1 | Verstappen mattatore anche a Montreal: “Grande giornata”

Max Verstappen timbra anche l’appuntamento di Montreal. L’olandese ha infatti conquistato la vittoria anche nel Gran Premio del Canada. Un successo, nonostante un gap non evidente rispetto alle precedenti gare da Aston Martin e Mercedes, mai in discussione con il due volte campione del mondo che ha eguagliato i 41 successi di un mito come Ayrton Senna ed è sempre più leader del Mondiale. Un trionfo importante anche per la Red Bull, al 100esimo gradino più alto del podio nella sua storia in Formula 1.

“Chiaramente sono molto contento, ma non è stata una gara molto lineare – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – Le gomme non entravano nella finestra, perché oggi faceva molto freddo rispetto a venerdì per cui scivolavamo parecchio. Però siamo riusciti a far funzionare bene tutto e vincere la gara numero 100 per il team è qualcosa di incredibile. Anche a livello personale non mi sarei aspettato di arrivare a questi numeri. Continuiamo a divertirci e a lavorare sodo, oggi è stata una grande giornata”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Se mi aspettavo una sfida più dura con Aston Martin e Mercedes? Me l’aspettavo così come è andata oggi. È stato davvero difficile mantenere l’aderenza e la temperatura delle gomme, perché l’aderenza andava via molto rapidamente. Ed è per questo che il vantaggio non è stato così ampio. Ma la cosa più importante è aver vinto”.