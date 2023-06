F1 | GP Canada, Leclerc contento: “Una grande gestione della gara”

Quello che si è disputato domenica a Montreal è stato un Gran Premio del Canada positivo in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha infatti concluso l’appuntamento sul Circut Gilles Villeneuve in quarta posizione con Charles Leclerc e in quinta con Carlos Sainz. Al di là del mero risultato sportivo, la squadra del Cavallino può essere soddisfatta della tenuta della SF-23 per quel che riguarda il passo e l’usura gomme che è stata molto buona. Ora la Ferrari dovrà confermare i progressi mostrati in Canada su piste più probanti nei prossimi appuntamenti estivi.

Soddisfatto di quanto emerso nell’ultima gara è stato Charles Leclerc, con il monegasco che ha sottolineato come il ritmo e la strategia mostrati debbano essere i mattoncini per continuare ad accorciare il gap dai rivali.

“Le sensazioni in macchina sono state ottime, abbiamo fatto una buona strategia – ha dichiarato Leclerc, citato da Formula1.com – Tutto sommato è stata una grande gestione della gara e questo è molto positivo. Da domani (lunedì, ndr) dobbiamo riorganizzarci e ovviamente analizzeremo il weekend nel complesso, cercando di capire cosa possiamo migliorare in ottica futura. Sono felice, la gestione della gomma è stata buona. Abbiamo avuto una domenica positiva”.