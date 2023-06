F1 | Vasseur sulla strategia nel GP del Canada: “Far lottare i nostri piloti sarebbe stato stupido”

La Ferrari ritorna in Europa carica di positività in vista dei prossimo appuntamenti. La scuderia del Cavallino ha infatti ottenuto la P4 con Charles Leclerc e la P5 con Carlos Sainz nell’ultima gara disputata domenica a Montreal. Nel Gran Premio del Canada la squadra di Maranello ha dato ottime risposte per quel che riguarda il passo gara e la gestione della gomme. Quella adottata al Circuit Gilles Villeneuve si è rivelata una strategia vincente, tenendo entrambi i piloti in pista per altre metà gara ed evitando di farli lottare tra loro, come ha sottolineato il team principal della Ferrari Frederic Vasseur.

“Hai sempre qualche esitazione, ma entrambi i piloti ci hanno detto che avevano il ritmo quando non erano bloccati nel traffico e il potenziale c’era – ha detto Vasseur, citato da racingNews365 – Hanno detto: ‘Dateci solo un po’ di aria pulita’ e il modo migliore per farlo era non rientrare ai box, ma è stata una scommessa perché se hai un’altra Safety Car 15 giri dopo, è un po’ più difficile. Non abbiamo voluto proteggere nessuno. La strategia in quel momento della gara era quella di spingere, per evitare di perdere tempo a lottare uno contro l’altro mentre cercavamo di ampliare il distacco da Ocon e Norris”.

Vasseur, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Lottare uno contro l’altro e perdere tempo sarebbe stato stupido. Sono liberi di correre insieme, ma in questa situazione avrebbero penalizzato entrambe le vetture”.