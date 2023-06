F1 | Mercedes, Wolff si tiene stretto Mick Schumacher

Toto Wolff ha minimizzato le voci che vorrebbero Mick Schumacher in procinto di andare in Williams, dove prenderebbe il posto dell’americano Logan Sargeant facendo così coppia con Alexander Albon. Nonostante la partnership tra Williams e Mercedes, con la scuderia inglese che si è assicurata come team principal James Vowles proveniente proprio da Brackley, ritiene che le squadre debbano scegliere in autonomia la propria formazione di piloti nonostante tra Grove e la Stella ci sia un importante connubio tecnico.

“Penso che chiunque lo voglia, otterrebbe un buon pilota – ha detto Wolff, citato da Speed Week – Alla fine gli altri team devono decidere da soli quali piloti vogliono. Né posso dire alle squadre con cui abbiamo contratti di prendere il nostro pilota di riserva. Per Mercedes è un vantaggio avere un pilota di Formula 1 maturo, di successo ed esperto che ci supporta. Sia al simulatore che con i suoi feedback. In alcune delle gare europee è un enorme vantaggio se ti siedi al simulatore il venerdì sera e calcoli i dati per il sabato”.

Wolff, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Poi nel caso in cui uno dei nostri piloti fosse indisposto, sappiamo di avere un valido ragazzo in macchina che può guidare bene. Ma per quanto mi piaccia questa situazione dal punto di vista della nostra squadra, vorrei che Mick potesse correre. Onestamente penso che sia stato bruciato l’anno scorso”.