F1 | GP Austria, attacco al potere: Verstappen favorito, Ferrari in cerca di risposte [VIDEO]

F1 GP Austria – Week-end da dentro o fuori a Spielberg, teatro del prossimo Gran Premio d’Austria di Formula 1. Dopo le tre vittorie consecutive conquistate nell’ultimo mese e mezzo, Max Verstappen intende confermarsi anche sul tracciato di casa della Red Bull, squadra fin qui dominatrice del campionato con dieci vittorie in altrettante prove. Per farlo, però, l’olandese dovrà vincere la concorrenza non solo del compagno di squadra Sergio Perez, voglioso di riscattare un periodo estremamente negativo sul fronte risultati, ma anche Mercedes, Aston Martin e Ferrari, squadre pronte a giocarsi le zone nobili della classifica.

Aston Martin partirà chiaramente con tutti i favoriti del pronostico, ma Mercedes e Ferrari – anche grazie alle novità introdotte recentemente sulle rispettive vetture – poteranno a giocarsi le proprie chance in ottica podio. Il programma del week-end, ricordiamo, cambia totalmente formato rispetto allo “standard”: la prima sessione del libere è programmata per venerdì alle ore 13.30, mentre la prima qualifica si svolgerà lo stesso pomeriggio alle 17.00. Sabato mattina alle 12.30 i piloti torneranno in pista per la sessione Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della “Sprint Race” delle 16.30. Domenica, alle 15.00, la partenza vera e propria del GP.