Formula 1 | Williams, obiettivo conferma per Albon in Austria

Formula 1 GP Austria Williams – Dopo il piazzamento in zona punti ottenuto a Montreal, Alexander Albon mira a confermarsi anche al Red Bull Ring, teatro del prossimo Gran Premio d’Austria di Formula 1. Il thailandese, fin qui autore di una buona stagione al volante della FW45, intende gareggiare per un piazzamento all’interno dei primi dieci, il quale garantirebbe alla squadra punti importanti per il mondiale Costruttori. Grandi ambizioni anche per Logan Sargeant, ancora a caccia dei primi punti della carriera con la compagine britannica.

“Non vedo l’ora di correre in Austria dopo il fine settimana fantastico che abbiamo vissuto in Canada”, ha affermato il thailandese della Williams. “Spielberg è una pista che come Montreal dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della nostra auto e questo, insieme al format Sprint e alla pioggia attesa nel week-end, potrebbe regalarci delle importanti opportunità. Miriamo alla zona punti. Lavoriamo per centrare questo risultato”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Ho tanti bei ricordi legati a questo posto e proprio per questo spero di proseguire la tradizione positiva. La Sprint offrirà tante opportunità e penso che il week-end sarà divertente ed emozionante”.