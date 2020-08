F1 | Ferrari, Vettel in difficoltà: “Non riesco a far andare la macchina come vorrei”

Per Sebastian Vettel continua il weekend difficilissimo di Silverstone. Il tedesco partirà dalla decima posizione domani in gara, dopo una qualifica complicata: il campione del mondo della Ferrari tra l’altro partirà con le gomme rosse, non certamente quelle consigliate in questo fine settimana visti anche i passi gara di ieri, non proprio entusiasmanti. Difficoltà evidenti al contrario di Budapest, quando sembrava molto più a suo agio con la SF1000. Certamente non è stato aiutato dai grossi problemi di ieri, quando di fatto è stato più tempo ai box che in pista.

“Ho faticato parecchio per tutto il weekend fino a questo punto e anche in qualifica ho avuto alti e bassi – ha dichiarato Vettel. Non è stata una sessione ideale perché ho avuto difficoltà a fare in modo che la vettura assecondasse le mie esigenze, anche se in fin dei conti non è andata poi così male. Ho fatto fatica a prendere il ritmo e per questo quella di oggi non è stata una qualifica positiva. Siamo arrivati in Q3, certo, ma non avremo la gomma giusta alla partenza e non abbiamo migliorato a sufficienza nell’ultima fase”.