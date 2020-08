F1 | Mercedes, Hamilton si gode la pole: “Sono orgoglioso di far parte di questo team”

Lewis Hamilton supremacy in quel di Silverstone. L’inglese infatti sulla pista di casa ha ancora una volta dettato legge, ottenendo quest’oggi un’altra grande pole position: la 91esima in carriera, l’ottava consecutiva per la Mercedes nel GP di Gran Bretagna.

Il campione del mondo, analizzando il sabato di prove ufficiali, ha dichiarato: “Abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura in qualifica e la situazione è peggiorata, è stata lotta vera nelle prime due manche. Ho dovuto fare alcuni respiri profondi, riprendermi anche a livello mentale, sapendo che Valtteri stava facendo giri veloci uno dietro l’altro. La Q3 è partita bene, il primo giro è stato buono e pulito, ma il secondo è stato migliore”.

Hamilton, completando la propria disamina, ha poi aggiunto: “Un grande ringraziamento a tutti i membri del team, che lavorano in pista e nelle fabbriche non lontano da qui: il loro lavoro è instancabile e continuano a spingerci in avanti. Sono davvero orgoglioso di farne parte. Domani sarà strano correre senza fan, ci mancheranno sicuramente ed è un’energia completamente diversa. So che guarderanno da casa e ci sosterranno, quindi speriamo di poter regalare loro un bello spettacolo”.