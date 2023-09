Formula 1 | Mercedes, Russell si sentiva più veloce di Hamilton

L’altra faccia della gara Mercedes ci consegna un George Russell al settimo posto dopo aver effettuato una sola sosta, caparbia a Suzuka e con l’alto degrado previsto e poi confermato dalle prestazioni in gara. La squadra di Brackley si è sicuramente complicata la vita concedendo ai due piloti di lottare liberamente all’inizio e attorno a metà gara, perdendo tempo prezioso specialmente nei confronti della Ferrari. Hamilton non l’ha presa affatto bene, criticando la gestione del team, mentre George è apparso più tranquillo in mixed zone dopo la bandiera a scacchi.

“All’inizio mi sentivo più veloce di Lewis – ha detto Russell. Forse potevo passarlo, ci ero riuscito ma dopo ho perso la posizione in rettilineo, poi c’è stata un’altra battaglia attorno al giro 20 e questo ci ha fatto perdere altro tempo. Quando sei in lotta con altre squadre è chiaramente frustrante perdere tempo così, però alla fine non è cambiato nulla. Prendiamoci gli aspetti positivi, abbiamo fatto una sosta sola, era improbabile ma l’abbiamo resa possibile, e non è stato perso troppo tempo, questo è positivo”.