F1 | Alfa Romeo, gara sfortunata per Zhou e Bottas

Solo una delle due Alfa Romeo è riuscita a tagliare il traguardo, quella di Zhou Guanyu. Il cinese taglia il traguardo in tredicesima posizione, restando davanti solo alle due Haas. La partenza non è stata facile: al via assiste ad un contatto in cui resta coinvolto il compagno di squadra, e un grande pezzo di carbonio – forse proprio dell’ala anteriore di Bottas – resta incastrato sulla sua vettura. Zhou ha quindi dovuto gestire la gara, pur di arrivare al traguardo.

“La mia è stata un ottima partenza e ho cercato di riavvicinarmi al gruppo e recuperare posizioni: poi, quattro vetture davanti a me si sono toccate e un grande pezzo di carbonio è rimasto incastrato nella mia ala anteriore. Da quel momento in poi la mia gara era totalmente compromessa e ho dovuto andarci piano per non danneggiare la vettura. Credo comunque che le performance fossero buone, direi che comunque eravamo più veloci delle AlphaTauri, che comunque sembravano avere un pacchetto migliore del nostro. Per quanto riguarda noi, direi che abbiamo fatto dei miglioramenti rispetto a Singapore, ma sarà importante analizzare i dati: la nostra velocità al momento ci permette di lottare ai piedi della top 10 e dovremo continuare a lavorare per migliorare. Sfortunatamente questo weekend non è stato tra i migliori: la qualifica è stata compromessa e così anche la gara. Ora torniamo in Europa, ci riposiamo prima di tornare in pista per le prossime gare”.

Decisamente più sfortunato, invece, Valtteri Bottas: il finlandese al via si ritrova in un sandiwch tra Albon e una delle Alpine, per cui riporta dei danni all’ala anteriore. Ai box cambia gomme ed alettone, ma una volta in pista ci mette l’altra Williams, quella di Sargeant, a metterlo fuori uso. La vettura è troppo danneggiata e Bottas è costretto quindi al ritiro.

“E’ stata una gara piena di eventi, seppur così breve, per me: la partenza è stata buona, ma mi sono ritrovato incastrato tra due vetture, una Williams e una Alpine, in curva 1. Non c’era abbastanza spazio e ne sono uscito con un contatto e una forzatura all’anteriore destra. Siamo tornati subito ai box, dove ho anche sostituito l’ala; subito dopo il rientro della Safety Car ho cercato di sorpassare Sargeant all’esterno, assicurandomi di lasciare abbastanza spazio, ma sfortunatamente lui ha avuto un bloccaggio buttandomi fuori. Sono tornato ai box per controllare i danni riportati e abbiamo capito che non potevamo tornare in pista. Non ce ne è andata una giusta, è un peccato perché la vettura aveva un buon potenziale. Queste due gare non sono andate come ci aspettavamo: ora cercheremo di prepararci ed essere pronti a Doha, per cominciare al meglio la parte finale di stagione”.