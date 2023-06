F1 | Ferrari si conferma nelle qualifiche in Austria, Vasseur: “Il lavoro non è finito qui”

La Ferrari ha dato delle ottime sensazioni nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria. Sono soltanto 48 i millesimi che separano Charles Leclerc dalla pole position del solito Max Verstappen, e il monegasco si è quindi dovuto accontentare della seconda posizione, la quale gli garantirà comunque la prima fila nella gara di domenica. Anche Sainz può essere soddisfatto visto il terzo tempo e una buona costanza mostrata per tutta la giornata, ma domani sarà senza gomme nuove per la Q3 delle qualifiche ShootOut, quelle che determineranno la griglia di partenza della Sprint Race, e soltanto tre piloti, tra i quali Leclerc e Verstappen, potranno attaccare semmai arriveranno in top ten. Occhio anche al meteo, perché nella giornata di domani potrebbe piovere nel corso delle sessioni.

“Abbiamo fatto delle buone qualifiche – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari a Sky. Non siamo lontani dalla pole position, ma avere due vetture nelle prime tre posizioni è certamente una ricompensa per la squadra. Hanno spinto tutti come i pazzi in fabbrica per portare gli aggiornamenti qui e sono molto soddisfatto per noi ma ancora più per loro, è solo un passo ma è molto prezioso. Avremmo preferito non essere arrabbiati e avere la pole, ma è un bel risultato comunque. Ora dovremo mettere tutto insieme: a Montreal abbiamo fatto una brutta qualifica ma una buona gara, qui vogliamo fare bene domenica dopo un’ottima sessione oggi, il lavoro non è finito”.

“Sono state delle qualifiche lisce per noi e senza problemi, ed è certamente un passo avanti ma anche domenica dovremo confermare. Sette piloti nella top ten sono nella stessa situazione di Carlos, solo Max e Lando hanno una gomma nuova (e anche Leclerc, ndr) per domani, ma quando ci sono i track limits così severi bisogna sempre attaccare, perché se ti cancellano il giro finisci fuori dalla top ten, quindi è stata la decisione giusta. E’ più difficile preparare questo tipo di weekend, perché hai una sola ora di prove libere per metterti a posto ed è complicato farlo in una sola sessione, ma alla fine è lo stesso per tutti”.