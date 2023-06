F1 | Leclerc: “Non mi aspettavo di essere così vicino a Verstappen”

Charles Leclerc ha ritrovato finalmente il sorriso. Il monegasco è stato infatti uno dei protagonisti delle qualifiche che si sono svolte nel pomeriggio al Red Bull Ring, dove ha ottenuto il secondo tempo. Un’ottima prima fila quella conquistata dall’alfiere della Ferrari che ha mancato la pole position, andata al solito Max Verstappen, per soli 48 millesimi. La scuderia del Cavallino ha iniziato molto bene il weekend del Gran Premio d’Austria, con Leclerc che si augura che questo trend positivo possa essere mostrato anche nelle prossime giornate.

“Una bella sensazione avere qualifiche pulite e tornare in prima fila – ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – Nel Q1 e Q2 ho cercato di costruire quello che dovevo afre nel Q3. Sono riuscito a mettere tutto quello che volevo nell’ultimo giro del Q3. Sono arrivato molto vicino a Verstappen, ma tutto sommato non ci aspettavamo di essere così vicini alla Red Bull ed è un bel passo avanti. Vorrei ringraziare i ragazzi in fabbrica. Sono solamente qualifiche ma il lavoro che hanno fatto nelle ultime settimane per portare il pacchetto di sviluppi in anticipo rispetto ai programmi è stato impressionante, aiutandoci ad avere quelle prestazioni che dobbiamo confermare domani e nella gara di domenica”.

Leclerc, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Fin dalle prove abbiamo avuto un buon feeling, però è molto difficile da capire perché siamo tutti molto vicini. Siamo riusciti a mettere tutto insieme e sono contento. Il passo gara a Montreal è sembrato buono, però dobbiamo concentrarci sulla costanza. Però la Red Bull è sempre stata più veloce il giorno della gara, se riusciremo a metterli in difficoltà saremo contenti”.