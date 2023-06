F1 | Verstappen: “Sessione molto difficile per via dei track limits, ma il mio giro è stato sufficiente per la pole”

Anche al Red Bull Ring Max Verstappen firma l’ennesima pole position di una stagione finora esemplare. Una pole che però non è stata certamente agevole, con l’alfiere della squadra di Milton Keynes che se l’è dovuta sudare nel finale lottando contro entrambe le Ferrari. Alla fine il due volte campione del mondo è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Charles Leclerc per soli 48 millesimi

“Si, è stata una sessione molto difficile per via dei track limits, con queste velocità e con queste curve ad alta velocità è difficile osservare la linea bianca – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – È stata una questione di sopravvivenza. Il mio giro è stata sufficiente, sono contento della mia pole ma il weekend è ancora molto lungo. Qui è sempre complicato ogni anno, giudicare una linea così stretta con questa velocità è veramente difficile”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Sappiamo che questo weekend è particolare per via di questo nuovo format, sono contento per oggi ma domani sarà una giornata completamente diversa. La macchina è veloce ed è l’aspetto più importante”.