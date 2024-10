F1 | Ferrari, Sainz pronto a giocare il tutto per tutto nei week-end di Messico e Las Vegas

F1 Ferrari – Carlos Sainz è fiducioso che Ferrari possa competere con Red Bull e McLaren nelle prossime gare, evidenziando alcuni circuiti dove la scuderia di Maranello potrebbe mostrare un buon ritmo grazie anche alle ultime novità tecniche introdotte sulla SF-24. Dopo la doppietta al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, il pilota spagnolo – secondo sul traguardo alle spalle di Charles Leclerc – crede che la squadra possa replicare quel tipo di performance, continue e concrete, anche in altre tappe della stagione.

Sainz e le scommesse per il finale di stagione

“Ci sono dei buoni circuiti in arrivo dove Ferrari potrebbe mostrare un passo forte, come al Gran Premio degli Stati Uniti,” ha dichiarato Sainz, riferendosi al successo recente della scuderia. Guardando alle prossime gare, l’ex McLaren ha indicato il Gran Premio del Messico e quello di Las Vegas come piste su cui la Scuderia potrebbe essere competitiva, basandosi soprattutto sulle prestazioni dell’anno scorso. “Messico e Vegas sono buone piste dove possiamo giocarci delle chance. Qatar sarà invece un po’ la nostra pista difficile”.

Per quanto riguarda la gara conclusiva della stagione ad Abu Dhabi, l’iberico ha espresso incertezza su cosa la sf-24 potrà ottenere, ma spera che il ritmo mostrato al Circuit of the Americas si possa ripetere anche nella tappa che chiuderà questa lunga e sorprendente stagione 2024 di Formula 1.

Ferrari a caccia di altre affermazioni

“Non sono sicuro di cosa riusciremo a fare ad Abu Dhabi, ma vedremo. Spero solo che questo ritmo si mostri di nuovo verso la fine della stagione e mi dia un’altra chance per giocarmela”, ha concluso il portacolori della Ferrari, pronto a salutare la squadra in direzione Williams. Con Red Bull e McLaren ancora protagonisti, Ferrari sembra pronta a sfruttare le ultime opportunità per lottare al vertice, puntando su circuiti favorevoli per chiudere al meglio la stagione 2024.