Formula 1 | Schumacher consiglia a Red Bull di puntare su Piastri per il futuro

Formula 1 Schumacher Piastri – Ralf Schumacher ha suggerito che Red Bull dovrebbe considerare l’ingaggio di Oscar Piastri per un futuro nella scuderia, sottolineando che il team non può fare affidamento su Max Verstappen oltre il 2026. Il talent di Sky De, ex pilota di Toyota e Williams, ha spiegato che l’australiano rappresenterebbe un’aggiunta strategica e lungimirante per la compagine Campione del Mondo, soprattutto in vista dell’incertezza legata alla permanenza del campione olandese.

Ralf Schumacher e la scommessa su Piastri

“Se fossi Red Bull, proverei a portare Piastri in squadra. Non è solo un super talento, ma anche un vero pilota di razza. Migliorerà ancora e i piccoli svantaggi che ha ora rispetto a Norris spariranno presto,” ha affermato il tedesco, riferendosi alla rapida crescita mostrata dal giovane australiano tra quest’anno e il 2022. Ralf ha inoltre evidenziato che Red Bull deve essere pronta per il futuro, qualora Verstappen decidesse di lasciare la compagine Campione del Mondo nel breve termine: “Red Bull non può fare affidamento sul fatto che Verstappen sarà ancora nel team nel 2026. Devono prepararsi a questa eventualità. Piastri sarebbe il sostituto ideale”.

Il consigliere di Red Bull, Helmut Marko, ha confermato che il manager di Piastri, Mark Webber, è in contatto con il team principal Christian Horner per un’eventuale collaborazione. Una situazione che rischia di scaldare e non di poco il mercato piloti, soprattutto se la McLaren dovesse trovarsi nella situazione di sacrificare il nativo di Melbourne per dirottare tutte le attenzioni su Lando Norris, attualmente in corsa per il campionato proprio con Verstappen.

Red Bull e un futuro tutto da scrivere

Il suggerimento di Schumacher segue i commenti precedenti di Christian Fittipaldi, che aveva ipotizzato un futuro in Red Bull per Piastri come potenziale sostituto di Sergio Perez. Con queste speculazioni in aumento, l’assistito di Webber potrebbe diventare uno dei nomi più ambiti per il futuro del team annglo-austruaco, mentre McLaren dovrà decidere che strada seguire per preservare il suo talento emergente.