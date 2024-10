F1 | Hakkinen prevede una sfida tra McLaren e Ferrari per la vittoria in Messico

F1 Hakkinen – L’ex campione del mondo Mika Hakkinen ha condiviso una previsione audace per il Gran Premio del Messico che andrà in scena questo fine settimana, suggerendo che McLaren e Ferrari saranno i principali contendenti per la vittoria, lasciando di fatto la Red Bull fuori dai giochi.

“Il mio pronostico è che vedremo McLaren e Ferrari lottare per la vittoria, con Lando Norris e Charles Leclerc al centro della scena”. Il finlandese è convinto che la Rossa continuerà sulla scia del successo dopo la doppietta ottenuta ad Austin, in Texas. “Gli aggiornamenti della Ferrari hanno funzionato alla perfezione ad Austin e mi aspetto che confermino questa buona prestazione anche in Messico”.

Hakkinen e la sfida McLaren-Ferrari

Nonostante McLaren non sia riuscita a salire sul podio nel Gran Premio degli Stati Uniti, il Campione del Mondo 1998 e 1999 crede che la squadra britannica reagirà prontamente, regalando a Norris ed Oscar Piastri una vettura in grado di performare all’Autodromo Hermanos Rodriguez: “McLaren vorrà rispondere dopo Austin e Lando Norris cercherà di ridurre il divario con Verstappen nella classifica piloti. Sarà una sfida da dentro o fuori”.

Sebbene Max Verstappen abbia dominato in Messico negli ultimi anni, vincendo cinque degli ultimi sei Gran Premi, Hakkinen non è convinto che Red Bull possa mantenere lo stesso passo in questo fine settimana. “Max ha vinto cinque degli ultimi sei Gran Premi in Messico, ma non credo che Red Bull sarà in grado di tenere il passo con Ferrari o McLaren questo weekend. Vivono nell’incertezza e le caratteristiche del circuito, unite ai problemi che hanno comunque confermato ad Austin, potrebbero costringerli ad un ruolo non semplice”.

Una sfida tutta da scoprire

Con Ferrari e McLaren pronte a sfruttare i rispettivi punti di forza, il Gran Premio del Messico potrebbe riservare una battaglia emozionante, spostando l’attenzione sui duelli tra Norris e Leclerc, in un contesto dove Red Bull potrebbe sorprendere con qualche difficoltà.