F1 | Red Bull, Sergio Perez: “C’è ancora molto lavoro da fare”

Quarto miglior tempo al termine della seconda sessione di libere per Sergio Perez. Il messicano sembra essere uscito dal tunnel negativo in cui era caduto sin dal Gran Premio di Monaco, ma non è ancora detta l’ultima parola. Ci sono ancora due decimi di distacco tra lui e il compagno di squadra Max Verstappen, ormai inarrivabile. E’ chiaro che competere con lui comincia a diventare impossibile per il messicano, ma altri contendenti si fanno vedere: Carlos Sainz – vincitore dell’edizione 2022 – è a soli ventidue millesimi di distacco sul giro secco, ma la RB19 può ancora giocarsela sul passo gara.

“Sono soddisfatto della sessione. Abbiamo passato molto tempi a studiare le gomme e sarà fondamentale analizzare tutti i dati, studiarli e usarli al meglio per la qualifica. Credo che comunque abbiamo un buon potenziale per domani e per la gara. E’ stato comunque un venerdì positivo, la vettura va bene e ci siamo migliorati tra le due sessioni. C’è ancora molto lavoro da fare durante la notte, ma spero di fare un passo in più verso la gusta direzione domani”.