F1 | Red Bull, Max Verstappen: “Dobbiamo migliorarci per la qualifica”

Max Verstappen si migliora di sei decimi tra la prima e la seconda sessione di prove libere a Silverstone. E’ ormai chiaro quanto il pilota olandese sia ormai da considerare fuori categoria, impegnato in un campionato tutto suo dove non ammette rivali. Non si tratta né di aggiornamenti, né di giri veloci o simulazione: nemmeno il compagno di squadra può tentare di contrastarlo. Sono solo prove libere, e Sainz è a ventidue millesimi, è vero, ma come in ogni sessione, Max continua ad essere davanti, dominando la classifica senza indugi. L’unico rivale di Verstappen sembra essere solo Verstappen, e ed è chiaro che l’olandese non abbia nessuna intenzione di commettere errori.

“Credo sia stata una buona giornata per noi. La pista era piuttosto scivolosa all’inizio, ma credo che questo sia dovuto alle alte pressioni delle gomme, ma è lo stesso per tutti. Diventa tutto più complicato specialmente nelle curve a bassa velocità, però la macchina è andata molto bene e sono piuttosto contento delle prestazioni, in entrambe le sessioni – ha confermato l’olandese – abbiamo completato il programma, anche il long run è andato piuttosto bene, per cu sono soddisfatto. Vedremo cosa accadrà domani, innanzitutto per il meteo; da parte nostra dovremo continuare a lavorare sulla vettura e migliorarla per la qualifica, nonostante la giornata sia stata positiva”.