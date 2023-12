F1 | Ferrari pronta a voltare pagina, Cardile: “Nel 2024 avremo una nuova auto”

Il 2023 è stato un anno da dimenticare per la Ferrari. La scuderia del Cavallino è stata infatti condizionata da una stagione molto complicata, dove tutta la squadra ha dovuto fare i conti con una vettura poco performante. L’unica gioia è arrivata a Singapore, dove tra le strade di Marina Bay la SF-23 è riuscita a conquistare con Carlos Sainz l’unica vittoria non firmata dalla Red Bull nell’ultimo campionato. Ma a partire dal 2024 Maranello volterà pagina e, come sottolineato dal direttore tecnico lato telaio Enrico Cardile, la Ferrari 2024 sarà una vettura nuova.

Lo stesso Vasseur, nel recente pranzo natalizio con la stampa specializzata avvenuto a Maranello, ha anticipato che la Rossa che sarà svelata il prossimo 13 febbraio sarà differente del 95% rispetto alla precedente.

“L’auto del 2023 è stata un’evoluzione della 2022 – ha dichiarato Cardile, intervistato da Auto Motor und Sport – Abbiamo cercato di curare alcuni dei punti deboli della precedente. Nel complesso abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. La vettura in pista si è comportata come l’avevamo sviluppata e come proiettato dalle simulazioni. Sfortunatamente, ci siamo presto resi conto che la nostra direzione di sviluppo avrebbe presto raggiunto i propri limiti”.

Cardile ha poi aggiunto: “Da questo momento in poi, abbiamo messo alla prova gli obiettivi dello sviluppo aerodinamico e, passo dopo passo, li abbiamo reindirizzati in una direzione diversa. Si poteva vedere un primo risultato al GP di Spagna con un nuovo fondo e nuove pance laterali. Questo è stato seguito da un secondo step nelle stesse aree in occasione del GP d’Austria. Ma poi abbiamo raggiunto i limiti architetturali della nostra vettura”.

Il direttore tecnico della Rossa, completando il proprio pensiero, ha detto: “Il telaio esistente non ci consente di apportare alcune modifiche. Ecco perché per il 2024 avremo una nuova auto. Restiamo fedeli all’obiettivo che ci eravamo prefissati dopo le prime indicazioni. Ma dovevamo renderci conto che avremmo potuto raggiungere questo obiettivo solo con un’auto completamente nuova”.