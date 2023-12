La nuova Ferrari, che sarà presentata il prossimo 13 febbraio, non sarà affatto una monoposto rivoluzionaria. A dichiararlo è stato Frederic Vasseur nel tradizionale pranzo di Natale con la stampa specializzata organizzato dalla Ferrari a Maranello. Ma al tempo stesso il team principal del Cavallino, che nel 2024 sarà al suo secondo anno a capo della GeS, ha però ammesso come la vettura con cui scenderà in pista la Ferrari nella prossima stagione cambierà molti elementi rispetto alla precedente SF-23.

Il 2023 è stato un anno complicato per la Ferrari che ha dovuto fare i conti con una vettura molto critica, palesando difficoltà in molti tracciati. L’unica gioia dell’ultima stagione è arrivata a Singapore, dove Carlos Sainz ha conquistato quello che si è rivelato l’unico successo non di marca Red Bull.

“Rivoluzionaria? Non è la parola giusta – ha dichiarato Vasseur, come riportato sul sito Sky Sport – Da tre anni c’è lo stesso regolamento tecnico e in una situazione come questa non si può cambiare un progetto in modo massiccio. Nello scenario in cui siamo a fare la differenza sono una manciata di decimi di secondo. Ciò premesso, dobbiamo di certo fare un passo avanti e non sottovalutare nulla, cambieremo il 95% delle componenti della monoposto e può sembrare una rivoluzione, però non lo è”.

Fino al prossimo biennio la Formula 1 godrà di stabilità regolamentare, dal 2026 invece ci saranno modifiche normative con l’introduzione delle nuove power unit. Vasseur ritiene che potrebbe essere l’occasione giusta per porre fine all’era Red Bull.

“Di sicuro nel 2026 ci sarà l’opportunità di stoppare quel ciclo – ha detto il team principal Ferrari – La F1 ne ha sempre avuti, soprattutto negli ultimi 25 anni ci sono stati domini legati a situazioni analoghe. È accaduto spesso che il cambio di regolamento abbia poi inciso su un cambiamento”.