F1 | Verstappen individua il punto debole della Red Bull

La Red Bull ha letteralmente rubato la scena alla concorrenza nell’ultima stagione. La scuderia di Milton Keynes ha infatti monopolizzato l’azione in pista, conquistando con la RB19 la bellezza di ventuno gare in ventidue appuntamenti. L’unica gara nella quale il team anglo-austriaco non ha brillato è stata quella di Singapore, dove tra le strade di Marina Bay a fare festa è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

Discutendo sull’andamento dell’ultimo campionato, Max Verstappen ha sottolineato come uno dei punti deboli della monoposto sia stato quello di non riuscire a sfruttare tutto il potenziale a propria disposizione sui tracciati cittadini. Quello di Marina Bay è stato il chiaro esempio del deficit della RB19 su determinate piste non permanenti.

“Principalmente penso ai circuiti cittadini e alla percorrenza sui cordoli a bassa velocità – ha dichiarato Verstappen, come riportato da Autosport – Per questo genere di cose penso che non siamo i migliori in questo momento”.