F1 | Domenicali: “Difficile avere Monza e Imola nel 2026”

Brutta notizia per i tifosi italiani: infatti, secondo quanto dichiarato dal CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, è molto difficile che nel 2026 rivedremo nel calendario sia Monza che Imola.

“L’Italia è una parte centrale del nostro calendario. Ma presto dovremo affrontare insieme la quantità di risorse da investire come Paese. L’unicità di un Gran Premio non basta più. Dobbiamo fare un cambio di passo con le infrastrutture per i tifosi”.

Tuttavia, l’amministratore delegato della F1 ha insistito sul fatto che è “possibile” che sia Imola che Monza si assicurino nuovi contratti.

“Sì, ma obiettivamente è abbastanza difficile. Sono sempre di più i Paesi pronti ad entrare nel calendario, dall’estremo Oriente, agli Stati Uniti fino alla stessa Europa, come Madrid che ha dimostrato che è possibile innovare”.

L’AD aggiunge che il momento della verità per i promotori italiani è ormai incombente.

“A fine agosto, a Monza, faremo il punto con le istituzioni governative e con l’Aci. Se oggi alcuni Paesi non hanno la voglia di investire, di cooperare con noi o di fare piani a lungo termine, allora rischiano di rimanere senza il Gran Premio”.