Formula 1 | Alex Albon firma un nuovo contratto con la Williams

La Williams ha appena annunciato che Alex Albon ha rinnovato il contratto con la scuderia di Grove. Il pilota thailandese ha firmato un prolungamento pluriennale. Da quando è entrato a far parte della Williams Racing, si legge nella nota della squadra britannica, Alex Albon ha dimostrato una determinazione e una dedizione eccezionali sia dentro che fuori dalla pista. Le sue prestazioni da quando è arrivato nel 2022 sono state una parte integrante del progresso e della crescita della squadra, e i suoi sforzi hanno contribuito in modo significativo al miglior piazzamento nel campionato costruttori dal 2017, ovvero il settimo dello scorso anno. Il rapporto prolungato sottolinea l’impegno di Williams Racing nella costruzione di un team competitivo in grado di lottare per podi e campionati in Formula 1.

Le prestazioni di Albon sono state positive nei primi due anni, mentre in questo 2024 la squadra di Grove sta avendo molti problemi, sotto tanti punti di vista. Il thailandese però ha fiducia, e ha quindi rinnovato per diversi anni, e con il nuovo regolamento in atto dal 2026, si spera di rivedere un team così glorioso nelle posizioni che più merita.