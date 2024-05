F1 | Mercedes, Wolff: “I miglioramenti arriveranno ma ci vorrà del tempo”

Sei gare molto difficili per la Mercedes, la quale si trova ben lontana dagli obiettivi prefissati a inizio stagione, ovvero essere quantomeno al secondo posto, o perlomeno in lotta con la Ferrari alle spalle della Red Bull. Al momento invece, la W15 fatica a tenere il passo persino dell’Aston Martin, la quale è dietro in classifica costruttori praticamente perché Stroll non riesce quasi mai ad andare a punti. Anche la McLaren è decisamente più forte della monoposto colorata di argento e nero, ma secondo i vertici della Stella, i miglioramenti arriveranno nel corso dell’anno, solo che ci vorrà del tempo. Occhio, perché a Imola potrebbe essere difficile ottenere un buon risultato data la natura del tracciato e le caratteristiche della vettura.

“Siamo ormai a un quarto della stagione – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Le prime sei gare non sono state semplici, ma abbiamo capito chiaramente dove dobbiamo migliorare e abbiamo delineato un percorso chiaro da seguire. Ci vorranno diverse settimane prima di vedere questi frutti, ma tutti stanno lavorando duramente per portare gli sviluppi il prima possibile. Nel frattempo, cercheremo di massimizzare il pacchetto a disposizione. Stiamo portando altri aggiornamenti a Imola e speriamo che ci spingano nella giusta direzione.

Wolff: “Imola una sfida impegnativa”

“Dopo due Sprint consecutive, torniamo ora al formato più consueto, e questo ci da più tempo per affinare il set-up, ma Imola è pur sempre un circuito impegnativo e che mette alla prova sia la macchina che il pilota. Presenta diversi tratti veloci e scorrevoli, ma anche alcune curve a bassa velocità e una superficie difficile e sconnessa. È stretto, il che rende complicato il sorpasso, e ci sono diversi sali/scendi. Questo vuol dire che sarà un test severo per noi e che cercheremo di affrontare al meglio”.

“Naturalmente ci prenderemo del tempo insieme al resto del paddock per riflettere e ricordare Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, a 30 anni dalla loro scomparsa. Come squadra festeggeremo anche il centenario della vittoria di Mercedes-Benz alla Targa Florio del 1924. Il team Mercedes-Benz Classic ha svolto un lavoro superbo restaurando l’auto originale e non vediamo l’ora di vederla partecipare alla premiazione del Trofeo Bandini mercoledì e poi in pista durante il fine settimana”.