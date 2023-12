F1 Wolff – Continua a tenere banco il caso Wolff-Stoddart dopo la clamorosa inchiesta avviata ieri pomeriggio dalla Federazione Internazionale in merito ad un possibile conflitto d’interesse del Team Principal della Mercedes.

In una nota pubblicata nella tarda serata di ieri sui canali ufficiali del Circus, Liberty Media si è detta sorpresa del comunicato stampa messo nero su bianco da parte della FIA, precisando come nessuno – tra i vari addetti ai lavori – sapesse dell’inizio un’azione così delicata e controversa, la quale potrebbe provocare un vero e proprio scossone dell’organigramma politico della F1.

La comunicazione di ieri, proprio in tal senso, non sarebbe stata condivisa con tutte le parti in causa, aspetto che di fatto avrebbe creato una vera e propria spaccatura tra la stessa Federazione e Liberty Media, sempre più infastidita dai metodi attuati dall’attuale gruppo di lavoro diretto da Mohammed Ben Sulayem. Una situazione sicuramente spinosa, oltre che totalmente inattesa, che rischia di infiammare i prossimi giorni di questa lunga e fredda pausa invernale.

La nota di F1 contro la FIA

“Prendiamo atto del comunicato emesso dalla Federazione, che non è stato condiviso con noi e con preavviso. Abbiamo piena fiducia che le accuse siano infondate e disponiamo di processi e procedure che garantiscono la sicurezza delle informazioni e delle responsabilità in caso di un possibile conflitto di interessi. Siamo fiduciosi che nessun membro del nostro team abbia effettuato una qualche divulgazione non autorizzata a favore di un team principal. Metteremo in guardia chiunque dal fare accuse imprudenti e gravi”.

I motivi dell’inchiesta

Il caso, ricordiamo, è stato lanciato dalla testata BusinessF1 Magazine e riguarderebbe un possibile conflitto d’interessi tra i ruoli di Toto Wolff e la moglie Susie, rispettivamente Team Principal della Mercedes e CEO della Formula One Academy. Secondo alcuni team principal, i due sarebbero a conoscenza di informazioni riservate in merito ai propri ruoli all’interno del Circus: Toto, per esempio, potrebbe conoscere alcune dinamiche nella FOM, ma questo non è possibile per i suoi colleghi stando al regolamento, mentre la moglie potrebbe avere delle informazioni sulle discussioni tra i vari capi delle squadre.

Stando sempre al magazine che ha riportato l’indiscrezione, Wolff avrebbe fatto un commento specifico in un incontro recente con gli altri team principal, rivelando delle informazioni a conoscenza esclusiva della Formula One Management, e questo ha fatto insospettire i colleghi, i quali si sarebbero lamentati anche pesantemente con l’austriaco e contattato immediatamente il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem per avviare l’indagine.